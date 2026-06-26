Priorizan al de Sinaloa y al de Jalisco por crisis allá

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) colocó a los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) como su principal objetivo operativo por la crisis de fentanilo, afirmó su director, Terry Cole, en un mensaje que también retomó la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en México.

El funcionario estadounidense aseguró que la agencia mantiene una ofensiva global contra las redes vinculadas con la producción, distribución y venta de esa droga sintética. “La DEA nunca ha estado más enfocada, más alineada o más dedicada a atacar la crisis del fentanilo que ahora”, dijo.

200 dólares cuesta un gramo de fentanilo y cada pastilla hasta 50

Desde la llegada de la actual administración de EU, la dependencia decomisó más de 14 mil kilos de fentanilo y más de 62 millones de pastillas, de acuerdo con el balance presentado por Terry Cole. Esa cantidad equivale a más de 478 millones de dosis mortales, señaló.

TE RECOMENDAMOS: RÉPLICA Derecho de Réplica de la CNDH

Además, dedicó parte de su mensaje a las víctimas por sobredosis y atribuyó esas muertes al impacto de los grupos criminales.

A nivel operativo, el funcionario aseguró que la DEA busca alcanzar a cada eslabón de la red criminal.

“Esto incluye a cada facilitador, distribuidor y a cada persona que obtiene ganancias de este veneno”, afirmó.

También agradeció al presidente Donald Trump y al fiscal general interino, Todd Blanche, al señalar que la agencia cuenta con respaldo para enfrentar la crisis desde distintos frentes. “Estamos en busca de un Estados Unidos libre de fentanilo. No es una frase. No es un eslogan”, declaró.

Su mensaje cerró con una promesa dirigida a la población estadounidense. “Estamos respondiendo con urgencia, con determinación y con la misma firmeza inquebrantable que ha definido a esta agencia durante más de cinco décadas”, dijo.

La difusión del pronunciamiento por parte de la Embajada de Estados Unidos en México colocó el señalamiento contra estos grupos criminales dentro de la comunicación oficial bilateral sobre seguridad y combate al tráfico de drogas sintéticas.