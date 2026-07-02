ONG acusan fuerza excesiva de Policía contra buscadoras

Organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron la actuación de elementos de la Policía capitalina durante la jornada de protesta del martes, en la que acusaron maltrato a los participantes en el evento “¿Y si sí? Nos regresan a los desaparecidos: Cascarita contra el olvido”, que se realizó en calzada de Tlalpan, en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un pronunciamiento conjunto, advirtieron que los familiares “fueron víctimas de encapsulamiento, intimidación y agresiones mientras ejercían su derecho a la protesta pacífica”, y señalaron que la respuesta institucional ante las manifestaciones debe sustentarse “en el diálogo, la protección de los derechos humanos y el respeto irrestricto a la protesta social”.

80 elementos de la SSC retiraron a quienes bloqueaban

Reconocieron las disculpas ofrecidas por los secretarios de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, y de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, aunque advirtieron que los hechos registrados no pueden considerarse un incidente aislado.

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El pronunciamiento fue firmado por Fundar, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos y Datacívica, entre otros.

De acuerdo con los testimonios de los participantes, los hechos ocurrieron cuando en el cruce de Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa, activistas pretendían desplegar mantas con los rostros de sus familiares desaparecidos, lo que impidió un grupo de 80 elementos de la SSC.

“Fuimos objeto de actos de intimidación por parte de aproximadamente 80 elementos de la SSC. Llegaron en motocicletas sin balizar y con placas particulares”, afirmó María del Refugio Palacios, integrante de un colectivo.

Por separado, Genoveva Huerta, diputada federal del PAN, acusó al Gobierno capitalino de incurrir en actos de represión contra madres buscadoras y de haber fallado en los protocolos de seguridad y Protección Civil durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana, hechos en los que murieron cuatro personas.

Por ello, exigió la intervención de la CNDH, para que vigile la actuación de las autoridades capitalinas y, en su caso, emita recomendaciones por presuntas violaciones a las garantías individuales y a la libertad de manifestación.