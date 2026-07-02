Oposición atribuye “fin” del acuerdo al Gobierno

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la decisión de Estados Unidos de no extender por 16 años la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa un fracaso para el Gobierno federal y generará mayor incertidumbre para las inversiones y el empleo.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que el resultado obedece al respaldo de la administración federal al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pese a las acusaciones que, dijo, enfrenta en EU.

54 temas del T-MEC solicitó EU revisar en 2025

“Detrás de este fracaso de negociación del Gobierno mexicano está lo que todos conocemos: el narcogobierno de Morena. Es decir, el gobierno de EU tiene pruebas. Ha acusado formalmente al gobernador de Sinaloa, a Rubén Rocha Moya, y a otros cercanos colaboradores suyos, y el Gobierno mexicano ha tomado la decisión de defender al narcogobernador”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Y aclara que fue Perú quien rompió vínculos con México Reanudar relaciones con Ecuador debe evaluarse

El legislador señaló que las revisiones anuales del T-MEC incrementarán la incertidumbre. “El peor enemigo de la inversión productiva es la incertidumbre”, afirmó, al recordar que EU recibe el 84 por ciento de las exportaciones mexicanas y que alrededor de 15 millones de empleos dependen del tratado.

En el mismo sentido, Carolina Viggiano, senadora del PRI, calificó de “muy lamentable” que el tratado quede sujeto a revisiones anuales, pues “va a generar incertidumbre” y mayor presión sobre una economía que, dijo, ya enfrenta un crecimiento prácticamente nulo, y sostuvo que la falta de cooperación para combatir a la delincuencia organizada está afectando la economía, las inversiones y la seguridad en distintas regiones del país.

En tanto, el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, consideró que la postura de EU también responde a su estrategia política, aunque reconoció que el Gobierno mexicano “no ha hecho lo suficiente para asegurar que esta negociación prospere satisfactoriamente”.

Chocan posturas ı Foto: Especial

Añadió que Washington exige mayor seriedad en el combate a la delincuencia organizada y admitió que “México ha quedado a deber muchísimo. Seguramente tuvo que ver. La posición de nuestra contraparte estadounidense en el tema comercial no se aísla del resto de los temas que forman parte de la agenda bilateral”.

Concluyó que la falta de certeza de mediano y largo plazo “sí es un fracaso” de los negociadores mexicanos.

Paulina Rubio, diputada federal del PAN, sostuvo que la decisión de EU representa el resultado del deterioro institucional ocurrido durante los gobiernos de la 4T: “Morena ha destruido el sistema de salud, la economía, la democracia, el sistema educativo y el de justicia. Lo que vemos hoy es la destrucción de un importantísimo aparato comercial que permitía el progreso de las tres naciones y, por supuesto, de México”.