Aclarando el panorama

En medio del ruido que quisieron generar algunas voces en torno a Marcelo Ebrard, fue el propio secretario de Economía, quien una vez más salió al paso para ofrecer certezas sobre que esta semana estará en Estados Unidos para representar los intereses de México. “Les comparto que mañana salgo en vuelo a Washington para preparar la siguiente ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC, el miércoles estaré representando los intereses de México por allá”, publicó el funcionario después de que, dijo, fue consultado varias veces sobre su futuro. Antes, la cuenta en X de la Secretaría de Economía ya había compartido una imagen con una de las versiones que daban casi por hecho la dimisión de Ebrard con una sola acotación, pero muy relevante: “Todo en este texto es absurdo y una completa mentira. No se dejen engañar”. Es sabido que el funcionario ha estado teniendo un desempeño importante en las negociaciones del T-MEC y pues por ahí seguirá la ruta, nos hacen ver. Y ahí la aclaración.

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