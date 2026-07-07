Membresía para Noroña

Nos piden no perder de vista la nueva membresía a la que accedió ayer el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña, quien quedará oficialmente inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS). Este lunes, el Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) falló a favor de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, quien acusó al legislador de realizar expresiones despectivas y agresivas en redes contra ella, acciones que, según su denuncia, ponían en duda su legitimidad para ejercer el cargo de presidenta municipal por ser mujer y la descalificaban tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo. Nos dicen que, aunque para mucha gente nunca hubo duda de que Noroña había incurrido en expresiones de misoginia, lograr que lo pusieran en la lista del RNPS no fue un camino fácil, pues en un inicio, cuando el caso llegó al TEEM hace tres meses, los magistrados desecharon el asunto, por lo que la edil acudió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que retornó el asunto al Tribunal michoacano, que finalmente le dio la razón a Grecia.

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