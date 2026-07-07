Satélite de la 4T pelea registro

Los que dicen que no superan la bateada que recibieron por parte del INE son los de la organización Que Siga la Democracia, cuyo sueño para convertirse en partido con registro nacional no prosperó porque el órgano electoral consideró que no reúne lo necesario para ingresar a la lista de fuerzas políticas con opción para postular candidaturas. Sin embargo, dicen que esa agrupación, por cierto, muy ligada a Morena y la 4T —habrá que recordar que en 2021 se conformó como asociación civil para recabar las firmas necesarias para promover la consulta de revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador— está convencida de que el rechazo del INE puede ser revocado por el Tribunal Electoral, a donde se fueron a quejar porque, señalan, no hubo ningún sustento jurídico para decirles no. Nos reportan que el presidente de esa organización, Édgar Garza Ancira tiene mucha confianza en que la sala superior del TEPJF analice su caso, reconozca que el INE se equivocó y le dé luz verde para constituir el tercer nuevo partido político. ¿Será?

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