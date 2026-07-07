Tunda al que anduvo de viaje

Nos dicen que es digna de mérito la maroma que se aventó el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para justificar por qué se inscribió como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Querétaro ¡desde Madrid! Y es que no la tenía para nada fácil, ya que en un primer momento señaló que no hizo el registro presencial por austeridad, pero después de que la verdad sobre su paradero salió a la luz, ahí sí tuvo que echar mano de un trabajo más sesudo. “Me registré en línea porque me fui a la graduación de mi hija”, quien, explicó, vive en España desde niña, no por lujo, sino por amenazas que atribuyó a la delincuencia organizada. De ahí, quien también fue procurador de Hidalgo culpó a la oposición —en particular a los del PAN y al actual gobernador queretano, Mauricio Kuri— de ponerlo en medio del escándalo y emprender una andanada en su contra, según señaló, sólo por darle prioridad a su familia. “Ojalá no les toque vivir lo que me tocó vivir a mí, de tener que separarme de mis hijas en una edad muy joven, precisamente por un tema de seguridad de ellas”. Tsss.

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