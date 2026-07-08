Monreal reúne a diputados

Y fue el diputado Ricardo Monreal, coordinador de los guindas en San Lázaro el que reunió a diputados y senadores de distintas expresiones políticas en la presentación de su más reciente libro que lleva por título La nueva legislación por el agua. Más allá de que el tema atrae por su importancia —pues el nuevo marco jurídico aprobado el año pasado define el agua como un derecho humano y establece poner orden en su administración para evitar la mercantilización—, el propio legislador sostiene que la discusión del mismo debe ser unánime. Por lo pronto, la lectura que se hace en el círculo político, de la amplia participación en el evento que tuvo lugar en el edificio de la Cámara de Diputados, es que el presidente de la Jucopo se mantiene como el operador legislativo más relevante del llamado movimiento de la Cuarta Transformación; ya que no sólo reúne a los suyos sino también mantiene un trabajo cercano con los aliados. Ahí el dato.