¿Nahle reconoce a Nahle?

Y a pesar de que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aclaró con un “no, no, no… de ninguna manera” que un salón del Palacio de Gobierno del estado llevaría su nombre, nos hacen ver que esa precisión no se habría hecho si poco antes no lo habría sugerido ella misma y desatado una polémica que se viralizó casi al toque. Porque aunque muchos digan que aquello fue una confusión, los videos no mienten. Esto fue lo que dijo la mandataria morenista al hablar de los trabajos para remodelar secciones de la sede de la administración estatal: “Eran unas cuarterías, estaba espantoso. Decidimos arreglar y quedó un salón muy bonito y le vamos a poner el nombre de una mujer (pausa incómoda) porque es la primera mujer que es gobernadora”, dijo. Ponga usted que, en efecto, la mandataria local nunca mencionó su nombre, ni su pronombre, pero, ¿acaso hay otra mujer en la historia que haya sido la primera gobernadora de Veracruz? El comentario detonó reacciones negativas. Una más para la gobernadora que se la pasa de polémica en polémica. Uf.