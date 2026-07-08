¿Novela o memoria?

Se acaba de reabrir un frente de tensiones entre México y Estados Unidos: la dudosa extracción de Ismael El Mayo Zambada, en 2024. Nos dicen que más allá de las aclaraciones que debe haber entre los gobiernos de ambos países sobre la operación que condujo a la entrega de uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa es muy probable que la ya anunciada publicación de las memorias del exembajador de Washington en nuestro país, Ken Salazar, pueda complicarse. Y es que ayer, en Palacio Nacional, el Gobierno federal puso sobre la mesa la posibilidad de que Ken haya mentido cuando sostuvo —todavía en calidad de diplomático— que las agencias de su país no intervinieron en la surreal captura de El Mayo, una versión que estará presente en su libro y que contrasta con la reciente revelación de que el FBI tenía en su poder el avión en el que fue trasladado el capo, incluso que esa agencia asume el crédito de la operación. Por lo pronto, algunas voces recomiendan que Salazar considere si su venidero estreno editorial se presenta como memoria o como una atractiva novela de largo aliento. Uf.