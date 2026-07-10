Ancira aún debe 112.4 mdd; Gobierno seguirá dando la pelea, sostiene Sheinbaum

El expresidente de Altos Hornos de México (AHMS), Alonso Ancira, aún debe el pago de más de 112 millones de dólares del acuerdo reparatorio por el fraude cometido contra Pemex y la compra de la plata de Agronitrogenados, situación ante lo cual el Gobierno de México continuará en el proceso para que cumpla con el pago.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que el empresario sigue sin completar el último pago que se acordó.

“No, todavía falta un último pago derivado del acuerdo reparatorio que se hizo en su momento", sostuvo la Presidenta en la Mañanera del Pueblo de este viernes.

-¿Su gobierno y Pemex seguirán dando la pelea?, se le cuestionó.

-Sí, por supuesto. Sí, porque todavía hay recurso que debe, lo que pasa es que él se fue a vivir a Estados Unidos”, comentó.

La FGR recordó que el 19 de abril de 2021 se estableció, ante un juez y en acuerdo con el Consejo de Administración de Pemex, un convenio para que la reparación del daño por 216 millones 664 mil 40 dólares se hiciera en tres pagos.

De éstos, el primero fue por 50 millones 40 dólares en noviembre de aquel año; el segundo por 54 millones 166 mil 10 dólares, cubierto el 30 de noviembre de 2022, lo que para entonces ya sumaba 104 millones 166 mil 50 dólares de cobertura del daño.

El pago por 112 millones 497 mil 990 dólares no se realizó el 30 de noviembre de 2023, como se marcó, por lo que para el mes siguiente la FGR pidió la reanudación del proceso penal contra Ancira.

Este argumento que no pudo pagar porque su empresa atravesaba “ un proceso de capitalización y reestructura financiera”, razón por la que pidió una prórroga que se le concedió para aplazar el pago hasta noviembre de 2024.

Sin embargo, antes de que se cumpliera este límite, en junio de ese año un juez de control frenó la validez de este convenio aplazatorio porque existía una suspensión derivada de un juicio de amparo promovido por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con lo cual se estableció que no podía haber una resolución hasta que el proceso de este segundo concluyera.

A pesar de que Lozoya no consiguió amparo alguno a la fecha, persisten dos procedimientos que aún no tienen resolución.

“El 18 de noviembre de 2025 fue negado el amparo promovido por Emilio “N”. Inconforme con esa resolución, interpuso un recurso de revisión, el cual fue resuelto el 19 de junio de 2026 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, que confirmó la negativa del amparo, no obstante, existen dos procedimientos de apelación que están pendientes de resolución en un tribunal colegiado, lo que impide la prosecución del procedimiento penal para Emilio “N” y Alonso “N””, explicó la FGR.

FGR confirma adeudo

Alonso Ancira Elizondo mantiene pendiente el pago de 112 millones 497 mil 990 dólares, correspondiente a la última parcialidad del acuerdo reparatorio por la compra de Agronitrogenados.

Dos apelaciones aún sin resolver impiden continuar el proceso penal contra el empresario y el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Pemex desembolsó 275 millones de dólares por la planta de fertilizantes. Una valuación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales calculó que una instalación nueva costaba 58 millones 335 mil 960. Con base en esas cifras, un dictamen contable determinó un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40, cantidad fijada como reparación del daño.

Ese instrumento surgió a solicitud del propio Ancira, quien ofreció como garantía el 99 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, cuatro hornos y tres inmuebles. El Consejo de Administración de Pemex autorizó el convenio el 9 de febrero de 2021; después, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México lo avaló el 19 de abril de ese año.

La estructura pactada contempló tres parcialidades. Ancira entregó 50 millones 40 dólares el 30 de noviembre de 2021 y cubrió otros 54 millones 166 mil 10 exactamente doce meses después. Ambas aportaciones sumaron 104 millones 166 mil 50, pero el saldo final venció el 30 de noviembre de 2023 sin que cumpliera la obligación.

Tras el incumplimiento, la FGR solicitó al órgano jurisdiccional reanudar la causa penal el 5 de diciembre de 2023. Ancira sostuvo que “no pudo realizar el pago debido a un proceso de recapitalización y reestructura financiera de su empresa” y pidió una prórroga.

Sin embargo, el Consejo de Administración de Pemex consideró viable ampliar el plazo hasta el 30 de noviembre de 2024. El juez autorizó esa modificación el 10 de enero de aquel año y un documento fechado el 7 de marzo reflejó el nuevo vencimiento.

El acuerdo con Ancira tampoco pudo avanzar por una impugnación presentada por Lozoya Austin. El 12 de junio de 2024, el juez dejó pendiente la aprobación de la prórroga debido a que una suspensión de amparo impedía cerrar de forma definitiva el proceso penal.

Más adelante, un órgano judicial negó la protección solicitada el 18 de noviembre de 2025. Lozoya Austin presentó un recurso de revisión y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la determinación el 19 de junio de 2026. No obstante, otras dos apelaciones siguen sin resolución, circunstancia que bloquea el avance del procedimiento contra ambos involucrados.

La FGR aseguró que “continuará actuando con estricto apego a la ley para garantizar la reparación del daño al Estado mexicano”, así como la continuidad de las causas judiciales correspondientes.

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