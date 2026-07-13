Escuela para Mandos titula a su segunda generación

Directivos de la Academia Nacional de SP reconocen a los graduados, ayer.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) concluyó la capacitación de 30 funcionarios federales, estatales y municipales que integraron la segunda generación de la Escuela para Mandos. El programa académico, impartido en Puebla, duró cinco semanas.

Entre los participantes hubo personal de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), corporaciones locales y dependencias responsables del combate al delito. El curso prepara a los titulares, subsecretarios y responsables de áreas policiales, investigación e inteligencia.

Autoridades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalaron que la formación pretende unificar criterios operativos y mejorar la coordinación entre instituciones de los tres órdenes de Gobierno. La ceremonia contó con la presencia de Edith Araceli Rodríguez Navarro, titular de la Academia Nacional de Seguridad Pública.

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Saúl Luna Jaimes, responsable de la Primera Coordinación Territorial de la GN, sostuvo que la preparación ofrece nuevas herramientas para atender los desafíos de cada función, plantear soluciones y reforzar el compromiso con el servicio público.

Como representante de la generación, el capitán de Fragata del Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor, Eloy Osuna, reconoció al SESNSP por impulsar políticas y programas orientados al desarrollo profesional y la importancia de contar con instituciones coordinadas y eficientes, y cercanas a la ciudadanía.

La SSPC consideró que la preparación especializada de estos elementos permitirá fortalecer la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el Gobierno federal.