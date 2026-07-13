Presidenta dice que su Gobierno “da al pueblo”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció en Zacatecas la creación de la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de universidades públicas, un apoyo destinado al transporte que comenzará con asambleas informativas en septiembre.

El programa contará con recursos del Gobierno federal y de la administración estatal, como parte de un esquema que busca cubrir la trayectoria escolar desde primaria hasta nivel superior, anunció la mandataria durante el evento Becas para el Bienestar presentado a la comunidad.

El Dato: Durante una asamblea en Río Grande, la mandataria se comprometió con los profesores locales a realizar una consulta democrática para definir el sistema de evaluación.

Durante el evento, Sheinbaum Pardo lanzó un contraste político entre administraciones pasadas al defender los programas universales y la expansión de planteles gratuitos: “Hay gobiernos que quitan y hay quienes damos, y nosotros somos de los que le damos al pueblo”, sostuvo ante alumnos, docentes y familiares.

TE RECOMENDAMOS: En beneficio de más de 6 mil 500 personas Cisneros entrega encarpetado de las calles de Ecatepec

El nuevo apoyo para universitarios completará la ruta de beneficios que Claudia Sheinbaum expuso durante su visita. Niñas y niños inscritos en primarias públicas recibirán dos mil 500 pesos anuales mediante la tarjeta del Banco del Bienestar para comprar útiles y uniformes. El depósito comenzará en agosto para quienes ya cuentan con ese medio de pago, según informó la Jefa del Ejecutivo, quien dirigió buena parte de su mensaje a madres y padres ante los gastos del inicio del ciclo escolar.

La mandataria explicó que la beca Rita Cetina cambia cuando el alumno ingresa a secundaria, etapa en la que una familia recibe mil 900 pesos bimestrales por estudiante, con aumentos en hogares

donde existan dos o tres hijos dentro de ese nivel. Al concluir esa fase, los jóvenes de preparatorias públicas acceden al apoyo Benito Juárez. La beca Gertrudis Bocanegra dará apoyo de transporte a quienes cursen una carrera universitaria en instituciones públicas de Zacatecas.

A lo largo de su intervención, la titular del Ejecutivo defendió el carácter universal de estos recursos y rechazó que la calificación determine quién puede obtenerlos. Expuso que el desempeño académico también depende de factores como la alimentación o los problemas familiares, por lo que el propósito oficial consiste en que los alumnos lleguen “parejitos a la escuela” y dispongan de condiciones mínimas para continuar sus estudios.

Desde esa postura, sostuvo que el esfuerzo personal conserva un papel central, pero planteó que las diferencias económicas no deben separar a quienes comparten un salón. La mandataria recordó que impartió clases durante casi 20 años en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y afirmó que toda evaluación contiene un componente subjetivo.

La mandataria también anunció la ampliación de infraestructura educativa e informó que su administración proyecta 200 mil nuevos lugares de educación media superior en el país.

Zacatecas también sumará un programa estatal al sistema federal. El gobernador David Monreal Ávila informó la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la entidad, la cual ofrecerá 10 licenciaturas y atenderá a cerca de dos mil estudiantes durante el ciclo escolar.

Además, relacionó la política educativa con la prevención de la violencia y la justicia social: “La paz se construye mucho antes de que aparezca la violencia. Comienza en una casa donde hay alimento, en una comunidad donde hay oportunidad y en un salón de clases donde una niña descubre que su futuro vale la pena”.