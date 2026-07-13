Oposición propone frenar el ‘chapulineo’ legislativo para evitar mayorías artificiales en el Congreso

La vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, presentó una iniciativa para impedir que diputadas, diputados, senadoras y senadores que abandonen el grupo parlamentario por el que fueron electos puedan incorporarse a otra bancada durante la misma Legislatura.

La propuesta plantea reformas a los artículos 30 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso General con el objetivo de evitar el llamado “chapulineo” legislativo y, con ello, impedir la conformación de mayorías parlamentarias que no correspondan al resultado de las elecciones.

De acuerdo con la legisladora panista, la iniciativa busca fortalecer la ética parlamentaria, preservar el equilibrio democrático y garantizar que la integración del Congreso permanezca como un reflejo de la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

En caso de aprobarse la reforma, las y los legisladores que decidan separarse de la bancada por la que llegaron al Congreso conservarían su calidad de integrantes del Poder Legislativo, pero pasarían a ser legisladores sin partido, manteniendo sus derechos y prerrogativas, aunque sin posibilidad de incorporarse a otro grupo parlamentario durante el resto de la Legislatura.

Noemí Luna sostuvo que el voto ciudadano se emite a favor de un proyecto político y no para que, posteriormente, un legislador fortalezca a otra fuerza mediante acuerdos internos, por lo que consideró que la integración de las cámaras debe mantenerse fiel a la decisión expresada por el electorado.

La diputada argumentó que la falta de una prohibición expresa ha permitido la creación de “mayorías ficticias” que alteran la correlación de fuerzas definida en las urnas.

Como ejemplo, señaló que Morena logró ampliar su presencia en la actual Legislatura mediante la incorporación de legisladores provenientes de otros grupos parlamentarios. Indicó que, pese a haber obtenido el 54 por ciento de la votación, alcanzó el 74 por ciento de las curules tras esos cambios de bancada.

La iniciativa también sostiene que el “chapulineo” constituye una traición al mandato popular, debilita el pluralismo político, distorsiona la representación democrática y convierte las curules en instrumentos de negociación política, lo que, a juicio de la promovente, afecta la confianza ciudadana en el Poder Legislativo.

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FGR