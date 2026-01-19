Partido Acción Nacional

Noemí Luna advierte que la democracia ‘muere lentamente’ cuando el poder cambia las reglas

Acusó a Morena de no buscar el fortalecimiento democrático sino la perpetuación en el poder; afirmo que se le abriría paso al ‘dinero sucio’ en las campañas electorales

La diputada federal del PAN, Noemí Luna Foto: Cuartoscuro
Claudia Arellano

La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna, advirtió que la democracia se debilita y puede desaparecer cuando quienes gobiernan modifican las reglas del sistema con el objetivo de mantenerse en el poder, una dinámica que —afirmó— ya se ha visto en otros países de la región.

“La democracia muere lentamente cuando el poder cambia las reglas para no irse”, sostuvo la legisladora, al señalar que este proceso comenzó en Venezuela con el control del órgano electoral, la eliminación de la oposición y la imposición de mayorías artificiales en los espacios de representación.

En ese contexto, Luna acusó a Morena de no buscar el fortalecimiento democrático, sino la perpetuación en el poder, mediante reformas que debilitan los contrapesos institucionales y alteran las condiciones de competencia política. “No quieren democracia, quieren quedarse”, enfatizó.

La diputada panista fue más allá al advertir que estas prácticas representan un grave riesgo para la vida democrática del país, al tiempo que denunció que el proyecto del partido gobernante estaría sostenido, dijo, por recursos de procedencia ilícita. “Morena no quiere democracia, quiere perpetuarse en el poder con dinero del crimen organizado”, acusó.

Además, afirmo que se le quiere abrir paso al ‘dinero sucio’ en las campañas electorales. “Cuando el miedo entra en las urnas, la libertad se va, cuando el crimen paga campañas, el pueblo deja de mandar”, dijo la diputada.

Finalmente, Noemí Luna llamó a defender las instituciones electorales, el pluralismo político y la existencia de una oposición real, al considerar que estos elementos son indispensables para evitar retrocesos autoritarios y garantizar la alternancia en el poder.

Un par de adultos mayores participa en la jornada electoral del 1 de junio, en la alcaldía Iztacalco, en 2025. ı Foto: Jonathan Castro›La Razón

