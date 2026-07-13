Procesan a mujer por trata de una menor

Un juez federal vinculó a proceso a Juana “N” por su probable participación en los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La indagatoria señaló que la acusada captó en Chiapas a una víctima que entonces era menor de edad. Mediante la “promesa de un trabajo”, la trasladó hasta Sonora, donde la entregó a otra persona.

Ese segundo involucrado cruzó de forma ilegal a la menor hacia Estados Unidos. De acuerdo con los datos de prueba, la víctima sufrió explotación sexual en diversos hoteles de Nueva York.

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Ante este escenario, agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, ejecutaron la orden de aprehensión bajo la conducción de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas.

Tras revisar los elementos presentados por el Ministerio Público, la autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa y concedió tres meses para la investigación complementaria. El proceso continuará en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas.

Durante 2026, la FGR también llevó ante jueces federales otros casos relacionados con trata de menores. En marzo obtuvo la vinculación a proceso de Carlos Fernando Aguilar González, de 31 años, por la difusión digital de fotografías con contenido sexual en las que aparecían tres niñas.