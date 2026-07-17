Embajador de EU destaca captura y entrega de más de 300 prófugos a México durante gobierno de Trump

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la cooperación en materia de seguridad entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum ha permitido la captura de cientos de prófugos buscados por la justicia mexicana.

A través de sus redes sociales, el diplomático informó que, desde enero de 2025, las autoridades estadounidenses han detenido a más de 450 personas requeridas por México, de las cuales más de 300 ya fueron entregadas para enfrentar procesos penales.

“La cooperación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum sigue dando resultados. Desde enero de 2025, las autoridades de EU han arrestado a más de 450 prófugos buscados en México. Más de 300 ya han sido devueltos para enfrentar la justicia por delitos que incluyen asesinato, abuso y trata de personas”, publicó.

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La cooperación entre @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein sigue dando resultados. Desde enero de 2025, las autoridades de los Estados Unidos han detenido a más de 450 prófugos buscados por México. Más de 300 ya han sido entregados para enfrentar la justicia por… pic.twitter.com/GLaZoQmUkq — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 17, 2026

Johnson destacó que los resultados son producto de la coordinación bilateral entre ambos países para combatir a la delincuencia y perseguir a personas acusadas de delitos graves.

“Cuando trabajamos juntos, los criminales rinden cuentas y demostramos que no tienen dónde esconderse”, señaló el embajador.

El mensaje del diplomático se da en un contexto de fortalecimiento de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, combate al crimen organizado e intercambio de información para la localización y entrega de personas buscadas por la justicia.

Las cifras difundidas por el embajador reflejan las acciones coordinadas entre ambos gobiernos para localizar a prófugos vinculados con delitos como homicidio, abuso y trata de personas, quienes fueron detenidos en territorio estadounidense y posteriormente repatriados para enfrentar procesos judiciales en México.

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MSL