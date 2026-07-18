Investiga Federación crimen de periodista

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, ya es investigado por el Gabinete de Seguridad en coordinación con el Gobierno de Puebla, con el propósito de esclarecer el crimen ocurrido el jueves y dar con los responsables.

Durante su conferencia matutina realizada en Tulum, Quintana Roo, la mandataria explicó que el caso fue analizado en la reunión diaria del Gabinete de Seguridad de este viernes, en la que participan las secretarías federales encargadas de la Estrategia Nacional de Seguridad del país.

El Dato: Josué Martínez publicó un video donde denunció que recibió amenazas directas de muerte por Juan Manuel Alonso, el presidente municipal de San Martín Texmelucan.

La mandataria indicó que, además de mantener comunicación con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, las autoridades federales revisan un video difundido en redes sociales en el que el periodista hizo referencia a las amenazas que había recibido antes de ser asesinado.

“Se presentó en el Gabinete y está en investigación. Hay un video del periodista, previo, que salió también en redes, y están en comunicación con el gobernador y, pues, tienen que hacerse todas las investigaciones”, declaró.

Sheinbaum Pardo evitó adelantar posibles líneas de investigación o atribuir el crimen a algún móvil específico. Señaló que corresponderá a la Fiscalía General de la República y a las autoridades ministeriales determinar las causas del homicidio con base en las diligencias que se realizan.

6 Meses pasaron desde que comenzó a recibir amenazas

El periodista, Josué Martínez Contreras, fue asesinado el jueves a balazos por dos hombres que se desplazaban en motocicleta cuando se encontraba a unos metros de su domicilio, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió prácticamente frente a su hijo de 13 años, quien solicitó ayuda a los servicios de emergencia tras la agresión. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

El periodista dirigía el medio digital Noticias San Martín Texmelucan, dedicado principalmente a la cobertura de información local, seguridad y asuntos de interés público en esa región del estado.

Meses antes de su asesinato había denunciado públicamente que era objeto de amenazas, situación que quedó registrada en un video difundido en redes sociales y que ahora forma parte de las indagatorias.

Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de protección a periodistas exigieron que el crimen sea indagado con perspectiva de libertad de expresión y que la labor informativa de Martínez Contreras sea considerada como una línea prioritaria de investigación, debido a los antecedentes de intimidación que había denunciado.

El homicidio ocurre en un contexto de preocupación por la violencia contra periodistas en México, donde organismos nacionales e internacionales han insistido en la necesidad de fortalecer la protección e investigación para evitar la impunidad en este tipo de delitos.

Con el asesinato de Josué Martínez, suman cinco periodistas asesinados en México en lo que va de 2026, de acuerdo con el recuento de organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa.