Maru Campos acusa “traición a la patria” por audios en BC

La mandataria estatal, en un videomensaje difundido a través de sus redes sociales.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó al Gobierno federal y a Morena de utilizar a su estado para desviar la atención de los señalamientos contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, tras la difusión de audios en los que presuntamente dialoga con una agencia extranjera.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria panista sostuvo que los casos de Chihuahua y Baja California “son completamente distintos”, como afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum, y señaló que la polémica en torno a la gobernadora bajacaliforniana representa un asunto de seguridad nacional.

“Esta semana México escuchó los audios que exhiben a la gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera y otra vez desde Palacio Nacional quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena. La Presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón, son tan distintos que hay que decirlo con todas sus letras”, expresó.

La mandataria aseguró que los audios difundidos muestran a Marina del Pilar ofreciendo información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para obtener protección personal ante una investigación en su contra: “Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: Traición a la patria”.

Campos rechazó los señalamientos que Morena ha realizado en su contra y dijo que su administración ha combatido a la delincuencia “con la ley en la mano. Yo no tengo nada que ocultar ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos”.

La mandataria agregó que quienes, a su consideración, han traicionado al país son quienes “pactaron con el crimen” y protegen a personas señaladas por autoridades estadounidenses.

Durante su posicionamiento, la gobernadora de Chihuahua hizo un llamado al Gobierno federal para actuar contra cualquier persona involucrada con la delincuencia organizada, sin importar su filiación política.