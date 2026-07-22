Aceleran revisión

Aceleran revisión de libertad anticipada

Intensifican la revisión de expedientes de personas privadas de la libertad en condición de vulnerabilidad que podrían obtener su libertad mediante mecanismos de preliberación, amnistía o libertad anticipada

LA TITULAR de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (c.), ayer.
LA TITULAR de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (c.), ayer. Foto: Especial
Por:
Tania Gómez

LA SECRETARÍA de Gobernación (Segob) intensificó la revisión de expedientes de personas privadas de la libertad en condición de vulnerabilidad que podrían obtener su libertad mediante mecanismos de preliberación, amnistía o libertad anticipada, siempre que hayan sido procesadas o sentenciadas por delitos no graves.

Durante una nueva sesión del Comité Permanente de Preliberaciones, la dependencia que encabeza Rosa Icela Rodríguez dio seguimiento a la identificación de personas que cumplen con los requisitos legales para acceder a alguno de estos beneficios, con el propósito de favorecer su reinserción social.

La Segob señaló que el objetivo es “dar seguimiento a la identificación de personas privadas de la libertad en condición vulnerable con delitos no graves, que pueden acceder a mecanismos de preliberación, amnistía o libertad anticipada y así brindarles la oportunidad de que retomen su vida y se reinserten a la sociedad”.

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  • EL DATO: LA LEGISLACIÓN excluye de recibir este beneficio a los acusados por delitos graves, como homicidio, secuestro y los previstos en el artículo 19 de la Constitución.

Indicó que la revisión prioriza a personas indígenas, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, considerados grupos en situación de vulnerabilidad. Como parte del marco legal, la Ley de Amnistía, reformada por última vez en junio de 2024, establece que pueden acceder a este beneficio personas procesadas o sentenciadas por determinados delitos del fuero federal no graves, como robo simple sin violencia, algunos delitos contra la salud, casos relacionados con aborto y personas indígenas que no tuvieron acceso pleno a la justicia, entre otros supuestos.

Desde finales de 2024, la Segob mantiene un Comité Permanente de Seguimiento encargado de revisar expedientes y emitir pronunciamientos sobre casos susceptibles de acceder a preliberación, amnistía o libertad anticipada, como parte de la política federal para facilitar la reinserción social de personas que cumplen con los requisitos legales.

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