En la imagen, la torreta de una patrulla │ Testifica corrupción 45% de quienes tratan con policías

Casi la mitad de las personas que tuvo contacto directo con una autoridad de seguridad pública durante el primer semestre de 2026 reportó al menos un acto de corrupción. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubicó el indicador en 45.6 por ciento entre quienes trataron con agentes por incidentes de tránsito, infracciones, riñas, faltas administrativas u otras intervenciones de ese tipo.

La cifra adquiere mayor peso al observar el tamaño del universo consultado. Entre enero y junio, 13.6 por ciento de la población adulta de las 91 áreas urbanas de interés incluidas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) tuvo algún acercamiento con corporaciones encargadas del orden en todo el país. Dentro de ese grupo, casi uno de cada dos declaró una experiencia irregular atribuida al personal que participó en el encuentro.

SIN GRAN VARIACIÓN ı Foto: Especial

Dicho de otro modo, por cada 100 habitantes mayores de edad, cerca de 14 tuvieron trato con elementos de seguridad durante la primera mitad del año. Entre estos últimos, alrededor de 46 afirmaron que enfrentaron corrupción.

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En los últimos tres años, el reporte de actos de corrupción entre la ciudadanía se mantuvo sin cambios. La proporción osciló dentro de un margen de cuatro puntos entre el nivel más bajo y el más alto, por lo que el segundo corte de 2026 conserva el patrón observado en los últimos tres años. Frente al semestre inmediato anterior, el avance fue de apenas dos décimas, por lo que el Inegi no lo consideró estadísticamente significativo.

Pese a esa persistencia en corrupción, la evaluación sobre la efectividad de las instituciones mostró un panorama distinto. La Marina conservó el primer lugar, seguida por el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). En los tres casos, más de ocho de cada 10 personas que identificaron a cada autoridad calificaron su desempeño como muy o algo efectivo.

El Dato: Según una encuesta de opinión de México Elige, 31.6% considera la corrupción el mayor problema del país.

A mayor distancia apareció la Guardia Nacional (GN), con una valoración favorable cercana a siete de cada 10. Las policías estatales y preventivas municipales quedaron alrededor de la mitad, lo que abrió una brecha superior a 30 puntos entre la institución mejor evaluada y los cuerpos encargados de la seguridad cotidiana en estados y municipios.

El segundo trimestre, sin embargo, trajo retrocesos para casi todas las corporaciones. La GN tuvo la caída más amplia, con 4.2 puntos menos que en marzo. La FAM retrocedió 3.9, el Ejército cedió 3.4 y la Marina perdió 2.9. Las cuatro variaciones fueron estadísticamente significativas, aunque no alteraron el orden de la medición.

También bajó la evaluación de las policías estatales, con una pérdida de dos puntos. La preventiva municipal apenas cedió una décima y permaneció sin cambio estadístico. De esta forma, cinco de las seis autoridades incluidas recibieron una calificación menor que tres meses antes, mientras ninguna mejoró su resultado.

Dentro de esa separación aparece la distancia entre autoridades federales y locales. Marina superó por más de 30 puntos a la policía estatal y por casi 34 a la municipal. La Guardia Nacional, aunque quedó por debajo de las instituciones militares, mantuvo una ventaja superior a 18 puntos frente a los cuerpos preventivos de fuerzas locales.