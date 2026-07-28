Grupo IDEA le da respaldo y acusa criminalización

Ariadna Montiel, presidenta de Morena, al expresar su respaldo al Gobierno federal el 14 de julio, en conferencia.

VEINTICINCO exmandatarios de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) respaldaron a Ernesto Ruffo Appel y calificaron el proceso legal contra el exgobernador de Baja California como un caso de “criminalización política en México”. El pronunciamiento alertó sobre riesgos para el Estado de derecho.

El bloque sostuvo que “la situación de Ruffo Appel reúne características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder”. También afirmó que usar la justicia para castigar la disidencia o intimidar adversarios convierte la expresión “preso político” en una denuncia sobre el deterioro institucional.

El Tip: el comunicado cuenta con el respaldo expreso de líderes de la derecha global como José María Aznar y Mariano Rajoy (España), Álvaro Uribe e Iván Duque (Colombia).

Los firmantes recordaron que Ruffo encabezó en 1989 el primer gobierno estatal de oposición surgido de una elección en México. Según la misiva, su caso envía “un mensaje inadmisible a toda la sociedad” porque coloca al sistema judicial como instrumento de presión desde el Estado.

IDEA cuestionó la elección popular de jueces, modelo al que le atribuyó un “desmantelamiento, por presión gubernamental, del sistema Judicial mexicano”. A su juicio, la reforma es una colonización partidaria e ideológica que debilita la independencia y las garantías procesales.

Entre los expresidentes firmantes aparecen Felipe Calderón, Vicente Fox, José María Aznar, Mariano Rajoy, Mauricio Macri, Iván Duque y Álvaro Uribe, junto con antiguos mandatarios latinoamericanos.

11 años tiene la Iniciativa Democrática de España y las Américas

Al responder al pronunciamiento, Morena y sostuvo que el caso debe resolverse ante los tribunales. Ariadna Montiel, presidenta del partido, expuso que los firmantes carecen de autoridad moral para emitir juicios sobre la democracia del país.

Ariadna Montiel, presidenta de Morena, al expresar su respaldo al Gobierno federal el 14 de julio, en conferencia. ı Foto: Especial

Indicó que una investigación de un año revisó operaciones aduanales, financieras y empresariales y el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible en 129 carrotanques. Una jueza federal escuchó más de 24 horas a la Fiscalía y a la defensa antes de vincular a Ruffo Appel a proceso. Por lo que, destacó, la condición opositora no concede impunidad ni la hace una investigación en persecución.