“Quieren disciplinar a quien no se arrodille”

Nos anticipan que tendrá momentos ríspidos la propuesta Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, sobre la que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —dependiente hoy del Gobierno— inició una consulta. En la oposición, nos dicen, de inmediato se han prendido todas las alertas sobre el trasfondo autoritario en el que, sostienen, recae el planteamiento, el cual a su juicio conducirá a silenciar la crítica. “Morena trae el autoritarismo en el ADN. Quieren disciplinar a todo aquel que no se les arrodille”, ha señalado el senador priista Manuel Añorve. “Hay que decirlo con todas sus letras: así empezaron las dictaduras”, refirió por su lado el panista Jorge Triana. Pero nos piden centralmente no perder de vista el señalamiento del organismo que aglutina a las empresas de radio y televisión, la CIRT, que alertó sobre la ambigüedad de algunos de los puntos de la norma. “Hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir”, ha referido. Pendientes.