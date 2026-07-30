Atención a la Montaña

Aun cuando ya se había informado sobre la intervención federal en la Montaña Alta de Guerrero, fue ayer cuando, nos comentan, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum envió una mayor batería de atención, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla. Acudió además, para también reforzar la presencia de la autoridad estatal y la gobernadora Evelyn Salgado. Nos dicen que para constatar el esfuerzo por pacificar la zona, la invitada especial fue Maia Campbell, representante adjunta de la ONU-DH en México, quien pudo observar el funcionamiento de programas como el Tianguis del Bienestar, que distribuye artículos decomisados en aduanas, y el módulo de Sí al Desarme, Sí a la Paz, donde la gente entrega armas de manera voluntaria y anónima a cambio de dinero en efectivo, sin que medie una investigación. Ahí el dato.