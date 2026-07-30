Lo que pasa en el Congreso

“Este pe… no tiene señal, nada”, soltó la diputada priista Lorena Piñón, durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, mientras hacía uso de la palabra el morenista Arturo Ávila, a quien, por cierto, poco se le entendía por, aparentemente, una deficiente conexión. La legisladora hizo la expresión ante la imposibilidad de entender el argumento que esgrimía el también vocero de los guindas —a la hora en que se discutía un punto de acuerdo para condenar los abusos del ICE contra migrantes—, pero también sin darse cuenta de que tenía el micrófono abierto. Así que tanto el dato a propósito de la complicación técnica como el epíteto nada amistoso fue escuchado por todos. Lo oyó, por cierto, el propio Ávila, quien respondió al concluir su fragmentada participación. “No me atrevería a faltarle el respeto, por lo que dijo ahorita, la compañera… ojalá se eleve el nivel de debate…, pero no me extraña, es parte de la escuela, es parte de lo que se ha convertido ni más ni menos que el Partido Revolucionario Institucional… por eso están en el basurero de la historia”. Uf.