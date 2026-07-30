PAN pide confiar en comisión universitaria

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, también llamó a esperar las conclusiones de la comisión técnica creada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encargada de revisar las presuntas irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura.

La legisladora panista señaló que la comisión está integrada por perfiles profesionales y que esta semana presentará una propuesta para atender el caso: “Se integró una comisión profesional que esta semana hará una propuesta para atender el tema del examen de ingreso”.

López Rabadán confió en que la máxima casa de estudios hará públicas sus conclusiones y tomará decisiones con criterios objetivos, transparentes y sustentados, respetando los derechos de las personas involucradas.

“Hago un llamado a esperar las conclusiones de la comisión técnica para la revisión del examen de ingreso a la licenciatura. Confío en que la UNAM hará públicas sus conclusiones y tomará decisiones objetivas, transparentes y debidamente sustentadas con pleno respeto a los derechos de las personas involucradas”, expresó.