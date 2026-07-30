Ponen lupa formal a Julieta

Y hablando de Baja California nos señalan que definitivamente la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, quien aspira a ser candidata en esa entidad el próximo año, no pasa por su mejor momento. Y es que ahora se convirtió en una de las primeras figuras en ser acusadas e investigadas formalmente por actos anticipados de campaña. Resulta que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó —por unanimidad— la sentencia que ordena al Instituto Estatal Electoral de BC echar un vistazo a las acciones de la legisladora para descartar que se haya adelantado al silbatazo inicial. La resolución, nos explican, respalda el fallo del Tribunal de Justicia Electoral de ese estado y deja claro que las publicaciones, apariciones y actividades atribuidas a la morenista merecen ser revisadas. Es decir, todavía no hay sanción, pero tampoco un “aquí no pasó nada”. Nos señalan que esta determinación es un buen ejemplo de la dinámica que llevan los partidos, en especial el guinda, que desarrolla sus procesos internos.