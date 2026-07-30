Revés del INE a narrativa de Alito

Nada gustó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, la decisión que tomó ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que determinó prohibirle que pueda llamar al partido Morena de diversas maneras, entre ellas: narcogobierno, narcopropagandista, narcopolíticos, narcodictadura, Cártel de Morena y narcopartido. Es sabido que todos esos motes eran empleados por el dirigente tricolor como eje de una narrativa partidista en la que son centrales las acusaciones contra Los 10 de Sinaloa —políticos y mandos policiacos a los que la justicia de Estados Unidos ha requerido—. Los consejeros que integran la referida comisión consideraron procedente la adopción de medidas cautelares sobre una serie de publicaciones en las redes de Alito y del tricolor, “al considerar que podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido político denunciante”. Moreno Cárdenas, nos dicen, ha acusado que la democracia no se fortalece silenciando a la oposición ni convirtiendo a las autoridades electorales en un escudo. Y ha dicho que impugnará.