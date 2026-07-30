Tras las polémicas memorias

Y fue el exembajador Ken Salazar el que tras verse envuelto en una controversia con el Gobierno de México, por todo el asunto de la extracción de Ismael El Mayo Zambada y su posterior entrega en Estados Unidos —suceso que representó el detonante de una ola de violencia en Sinaloa—, ahora apareció en el principal foro de defensa de los derechos civiles de la comunidad hispana en el país vecino, para, nos comentan, dar un mensaje de unión, un poco más ad hoc con la narrativa que se empuja desde México en medio de un panorama en el que se han trastocados los objetivos compartidos en la región de Norteamérica en materia de integración. “Comparto mi convicción de que la prosperidad futura y la democracia de Estados Unidos dependen de construir una Nueva Alianza Norteamericana con México y Canadá, basada en oportunidades económicas compartidas, fronteras seguras, valores democráticos y respeto mutuo”, refirió Ken, quien, por cierto, ya tiene editorial para vender la versión en español del polémico libro, al menos en lo que respecta a México. Pendientes.