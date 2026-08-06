Descartan visita del Papa a México en su gira por AL

El Papa León XIV no contempla visitar México en el recorrido que realizará por Latinoamérica, confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al ahondar en la reunión que sostuvo ayer con el secretario general de la Santa Sede, Pietro Parolin, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum comentó que hasta ahora el pontífice sólo planea viajar a Perú, Argentina y Uruguay, porque son países que el finado Papa Francisco no recorrió.

“Nos informaron que va a Perú, Argentina y Uruguay porque son tres países que no visitó el Papa Francisco y ahora el Papa León XVI quiere como dar una continuidad; además de la relación personal que tiene en particular con Perú, porque vivió muchísimos años ahí. El Papa Francisco no fue a Argentina, aunque ya como papa aunque era argentino. Entonces, lo que nos informaron es que esos son los tres primeros países que va a visitar de América Latina”, dijo este jueves en Palacio Nacional.

Debido a que la gira papal está contemplada para noviembre, la mandataria mencionó que resultaría inconveniente su visita a México, ya que para entonces habrá iniciar el preámbulo electoral de la contienda en 2027.

“Obviamente no podría venir a México en el periodo electoral por obvias razones”, dijo.

A pesar de ello, mantuvo abierta la invitación para que el Papa visite el país en otro momento, ya que ha expresado su deseo por así hacerlo.

“Seguimos extendiéndole la invitación. Nos dijeron que sí, que tiene muchas ganas de venir a México y que en todo caso pues lo que se estaría viendo ya es la fecha en la que pudiera venir, pero no hay una fecha establecida todavía”, declaró.

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FGR