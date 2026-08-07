Claudia Sheinbaum celebra nivel de inflación en México

El dato de la inflación se dio a conocer este viernes.

A julio de 2026, la inflación en México se ubicó en 3.12 por ciento a tasa anual, lo cual fue celebrado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la significativa baja que esto representó.

Al inicio de su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria federal destacó la desaceleración que los indicadores mostraron, pues recordó que apenas el mes pasado se encontraba en 3.37 por ciento.

“Baja la inflación anual en México a 3.12%. Estábamos en junio en 3.37 y julio salió en 3.12%. Importantísimo”, dijo.

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De acuerdo con lo difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su reporte de este viernes, este indicador alcanzó su nivel más bajo en seis años y se enmarca como el cuarto descenso consecutivo.

Asimismo, representa una sustancial cercanía al indicador que el Banco de México había estimado para este año, que fue de 3 por ciento.

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FGR