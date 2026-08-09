México envía cuarto contingente con 102 especialistas para combatir incendios forestales en Canadá

El gobierno de México desplegó este domingo a un cuarto contingente con 102 especialistas en manejo del fuego para combatir los incendios forestales en Canadá, que se sumarán a los más de 300 connacionales enviados para apoyar en la emergencia.

Este grupo quedó integrado por 100 combatientes y 2 técnicos, procedentes de 22 entidades, informó la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que coordinó el envío con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El contingente incorpora integrantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dependencias ambientales estatales y municipales, instancias de Protección Civil, brigadas rurales especializadas y organizaciones de la sociedad civil.

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México envía más de un centenar de personal especializado en el combate de incendios forestales. ı Foto: Conafor

Las cuadrillas mexicanas que ya se encuentran en Canadá concentran parte de sus operaciones en Ontario, donde intervienen en los complejos Rinker Lake y Dryden, además de la zona de Atikokan. Sus tareas incluyen ataque directo al fuego, extinción de puntos calientes, rastreo de áreas con altas temperaturas y derribo de árboles que representan riesgo.

Para esas labores, los equipos utilizan herramienta manual y bombas Mark 3, además de instalar infraestructura temporal destinada al abastecimiento de agua. El reconocimiento del terreno permite localizar sectores donde persiste calor después del avance de las llamas.

México también mantiene personal en Columbia Británica, donde un Equipo de Manejo de Incidentes y dos brigadas apoyan las operaciones en el complejo Big Bar. De acuerdo con la Conafor, esta misión representa la primera ocasión en que el país envía a Canadá una unidad de ese tipo para participar en la atención de incendios forestales.

México envía más de un centenar de personal especializado en el combate de incendios forestales. ı Foto: Conafor

Suman cuatro contingentes desplegados en Canadá

Se trata del cuarto despliegue mexicano de especialistas durante esta temporada, después de las movilizaciones previas efectuadas para respaldar las labores de emergencia en distintas provincias canadienses. La presencia nacional incluye tanto personal operativo como especialistas encargados de coordinación técnica.

Combatientes provenientes de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas forman parte del nuevo contingente.

De acuerdo con la Conafor, la misión también permite intercambiar conocimientos y prácticas sobre manejo integral del fuego, además de mantener la cooperación internacional para enfrentar emergencias que afectan zonas forestales.

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cehr