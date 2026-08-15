Directo a docentes de CNTE recursos aprobados, dicen

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum, ayer al explicar los acuerdos con el magisterio en su conferencia de prensa

Luego de la reunión sostenida con la sección 22 de la CNTE en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los recursos que se han aprobado no son para que dicho grupo disponga del monto, sino que forman parte del presupuesto para beneficiar a las y los docentes de Oaxaca, en este caso.

Este jueves, la mandataria recibió en Palacio Nacional al magisterio disidente de Oaxaca, con quienes se reunió por tres horas para atender las demandas que, aseguraron, no han sido cumplidas desde que se establecieron los acuerdos en las mesas de diálogo tripartitas.

El Tip: los fondos aprobados para la Sección 22 de Oaxaca se asignan a los planteles y trabajadores de la educación, impidiendo que sea administrado por las dirigencias o sindicatos.

La mandataria recordó que, con anterioridad, se destinó una bolsa de 800 millones de pesos, pero aclaró que este fondo no quedó a disposición de la Sección, sino que fue invertido para acciones en favor de las y los maestros, entre ellas, las renivelaciones de plazas y otros puntos.

“Estuvimos como 3 horas ahí. Un tema, recuerden que se había planteado —no es el primer año— que había para las y los maestros de Oaxaca 800 mdp más. Tiene que quedar muy claro que no es para el Sindicato ni para la Coordinadora, es para los maestros de Oaxaca, y hay un procedimiento. ¿Para qué son esos recursos? Son para renivelaciones, recategorizaciones, en fin, varios temas”, detalló.

800 millones de pesos fueron acordados entre SEP y CNTE

Sheinbaum aseguró que durante el encuentro en Palacio Nacional, la Sección 22 no pidió nada para sí misma, sino que expuso solicitudes de las y los maestros.

“Fue una plática como debe ser, entre una sección sindical que, en realidad, no planteó nada para el sindicato, nada para los de la Comisión de la Sección 22, sino todos eran solicitudes de las y los maestros de Oaxaca, y el Gobierno, quienes estábamos en el Gobierno”, aseguró.

A la salida de la reunión, el jueves, la dirigente de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez comentó que la respuesta a la mesa de diálogo sería analizada por la Asamblea Estatal, donde se determinaría la postura de los docentes inconformes y se determinarán las posturas.