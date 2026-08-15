“Libertad de expresión no es derecho a mentir”

LA COMISIÓN Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en respaldo de los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, respecto a los que negó ver como un intento de censura contra la prensa, sino más bien una iniciativa para defender a la población ante la información que recibe.

“Fortalece el debate, que es indispensable pero, además, necesario, sobre el papel de los medios de comunicación en el ejercicio efectivo del derecho a la verdad y a la democracia. Lo que no significa en modo alguno, como algunos actores han dicho, que se esté ante un intento de censura o represión”, dijo en un comunicado.

El órganismo autónomo a cargo de Rosario Piedra Ibarra señaló que el espectro radioeléctrico, el cual permite la transmisión de los canales, es de dominio público y es un recurso limitado, por lo que su uso debe de privilegiar el beneficio social y regirse por “los principios de eficiencia, equidad e interés público, asegurando la aplicación de un enfoque de derechos humanos”.

TE RECOMENDAMOS: Tras retiro de visa a López Beltrán Legisladores de 4T cierran filas contra injerencia externa

Además, comentó que así como se espera que los medios públicos no se comporten como “voceros del poder”, los particulares y empresas que cuentan con una concesión deben procurar el ejercicio de la comunicación con responsabilidad social, que vaya más de responder a sus propios intereses y la lógica mercantil.

Consideró que el debate sobre la libertad de expresión se ha concentrado en defender a quienes emiten la información, mas no en quienes la reciben, por lo que consideró que esta iniciativa abonaría a subsanar la “deuda histórica” con las audiencias y así reconocer su derecho a recibir “información veraz, plural, claramente identificada y respetuosa de la dignidad humana”.

A la vez, la CNDH cuestionó las críticas que surgieron contra estos lineamientos, pues acusó que quienes se han pronunciado en contra se han “beneficiado económica y políticamente de difundir, sin consideración de las audiencias y en su directo detrimento, mentiras, tergiversaciones y opiniones particulares o de grupo, como verdades absolutas e incuestionables”.