Sheinbaum busca regular uso de celulares en escuelas en todo el país

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno busca avanzar hacia una regulación nacional del uso de teléfonos celulares en las escuelas, pero antes consultará la opinión de maestras y maestros durante los Consejos Técnicos Intensivos del próximo 24 y 25 de agosto.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que actualmente 16 entidades del país ya cuentan con algún tipo de regulación sobre el uso de dispositivos móviles en los planteles educativos, por lo que el siguiente paso será analizar la posibilidad de establecer criterios para todo México.

“Vamos a preguntarle primero a las maestras y a los maestros cuál es su opinión”, señaló Sheinbaum, al destacar que los docentes también mantienen contacto permanente con madres y padres de familia y conocen las problemáticas que se presentan en las comunidades escolares.

La Presidenta explicó que esta consulta será el primer paso antes de avanzar hacia una discusión más amplia sobre el impacto de las redes sociales y plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes.

Sheinbaum señaló que posteriormente se abordarán otros problemas relacionados con el uso de plataformas digitales, entre ellos el consumo excesivo, el llamado scrolling infinito y la exposición de menores a contenidos que no solicitaron.

Entre los riesgos mencionó la aparición de contenidos sexuales, posibles abusos y el contacto de personas adultas con niñas y niños.

La mandataria sostuvo que el objetivo no es simplemente prohibir el acceso a la tecnología, sino generar mecanismos que permitan que el uso de redes sociales y plataformas digitales sea más seguro para los menores.

También hizo referencia a los efectos que el uso problemático de estas plataformas puede tener en la salud mental de niñas, niños y adolescentes, como angustia y depresión, además de otros posibles impactos en su salud física.

“Queremos que madres y padres de familia conozcan estos temas, que sean sensibles a lo que está ocurriendo con las redes sociales”, afirmó.

La Presidenta insistió en que la regulación no pretende ser una decisión unilateral de la administración federal.

“No es solamente un asunto de que el gobierno diga: vamos a hacer esto”, afirmó, al explicar que se busca involucrar a docentes, madres y padres de familia y especialistas.

La discusión también tomará en cuenta las medidas que se han implementado en otros países para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de las plataformas digitales.

Claudia Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal busca generar un esquema que permita a los menores utilizar las redes sociales y plataformas digitales sin quedar expuestos a mecanismos o contenidos que puedan afectar su bienestar.

“Está demostrado que sí han demostrado que tiene efectos en la salud mental de las niñas y de los niños y la salud física y que tienen que regularse de alguna manera”, sostuvo.

Como parte de esta estrategia, Sheinbaum informó que la Secretaría de Educación Pública realizará foros regionales con especialistas para analizar el impacto de las plataformas digitales.

El primero se llevará a cabo el miércoles 19 de agosto, a las 9:00 horas, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey.

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FGR