300 trámites estatales tendrán requisitos homologados en todo México

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) llevará la simplificación administrativa a estados y municipios, donde se concentra la mayor parte de las gestiones que realiza la población. La nueva etapa busca reducir diferencias en requisitos, documentos y procesos entre gobiernos locales para acercar procedimientos que hoy cambian de una entidad a otra.

Como parte de ese esquema, las 32 entidades acordaron homologar 300 procedimientos estatales para que una misma gestión mantenga criterios equivalentes en todo el país. El pacto preserva las atribuciones de cada gobierno, pero establece una ruta común para disminuir variaciones administrativas entre una entidad y otra.

Representantes estatales formalizaron el pacto este martes durante el Primer Encuentro Nacional de Autoridades de Simplificación y Digitalización, encabezado por José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT. “Esto garantiza que entre estado y estado, tanto el trámite como los requisitos sean los mismos”, señaló el funcionario.

La homologación avanza en las 32 entidades del país.



Desde el inicio de la administración, la ATDT y los gobiernos estatales trabajan para simplificar los trámites de mayor impacto para las personas y la actividad económica, como registro civil e identidad, propiedad y catastro,… pic.twitter.com/7ERIiBHl7T — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) August 19, 2026

Datos de la ATDT muestran que, en promedio, una persona puede realizar 485 gestiones gubernamentales a lo largo de su vida. El dato explica el peso que tendrán los gobiernos locales dentro de esta etapa, debido a que concentran alrededor de 85 de cada 100 procedimientos que enfrenta la población.

El acuerdo no se limita a cambiar la vía por la cual se presenta una solicitud. Antes de incorporar soluciones digitales, las autoridades deberán revisar los documentos exigidos, identificar pasos que puedan suprimirse y determinar qué procesos admiten criterios comunes entre distintas entidades.

La estrategia toma como referencia el proceso aplicado previamente en la Administración Pública Federal. Peña Merino explicó que el Gobierno partió de un universo cercano a 5 mil 500 trámites y servicios, de los cuales alrededor de 3 mil 500 fueron simplificados y otros mil 700 eliminados antes de extender el modelo a los gobiernos estatales.

Además de reducir requisitos, el modelo contempla que las administraciones puedan aprovechar desarrollos tecnológicos financiados con recursos públicos. De esta manera, una herramienta creada para resolver determinada gestión podrá ser utilizada por otras instituciones, sin que cada gobierno tenga que desarrollar desde cero sistemas para necesidades semejantes.

Los municipios conformarán la siguiente etapa. A partir del 19 de agosto, autoridades locales participarán en sesiones regionales para definir otros 100 trámites susceptibles de homologación, con lo que la estrategia abarcará los tres órdenes de gobierno.

Con esa segunda fase, la ATDT buscará que la simplificación alcance las oficinas donde se concentra una parte sustancial de las gestiones cotidianas, desde procedimientos estatales hasta servicios que dependen directamente de los ayuntamientos.

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MSL