Detienen a 11 e incautan armas en 2 operativos

Elementos del Ejército mexicano, tras el decomiso de armamento en Durango, el fin de semana.

FUERZAS FEDERALES y autoridades locales detuvieron a 11 personas y aseguraron 14 armas de fuego, más de cuatro mil 700 cartuchos y distintas drogas en dos operativos realizados durante el fin de semana en Durango y Campeche.

El mayor arsenal se localizó en Mapimí, Durango. En ese municipio, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a cuatro personas y encontraron 12 armas, 87 cargadores y cuatro mil 715 cartuchos de diversos calibres, además de droga, un vehículo y equipo táctico.

El Dato: DURANTE 2025, las instituciones de seguridad pública aseguraron 21,088 armas; del total, 47.9% correspondió a cortas; 45.5%, largas, y 6.1%, de fabricación artesanal.

También quedaron bajo resguardo ocho armas largas y cuatro cortas, así como 6.665 kilogramos de una hierba con características similares a la marihuana. En la operación participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la FGR en Gómez Palacio, Durango. Esa institución continuará con las investigaciones y deberá determinar su situación jurídica.

Otro operativo se realizó un día antes en Hopelchén, Campeche, donde las autoridades detuvieron a siete personas durante dos investigaciones. En los inmuebles revisados localizaron un arma larga, una corta, 16 cartuchos y un cargador.

*30 Mil kilos de marihuana decomisó la GN en 2025

Además, encontraron 56 dosis de una hierba con características similares a la marihuana, 41 semejante a la metanfetamina y 12 de un polvo blanco con características similares a la cocaína. Los agentes también aseguraron dos propiedades vinculadas con las investigaciones.

En Campeche participaron elementos del Gabinete de Seguridad federal, así como la Fiscalía General del Estado (FGE). Las siete personas detenidas quedaron bajo responsabilidad de esta última institución para continuar con las indagatorias y establecer su situación jurídica. Ambos operativos forman parte de las acciones de seguridad que las corporaciones federales mantienen en esas entidades. El Ejército no informó si existe alguna relación entre los detenidos y grupos delictivos.