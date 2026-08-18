‘Hay que respetar la Constitución’: Monreal defiende operación del TEPJF con cinco magistrados

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puede continuar funcionando con cinco magistrados, luego de la salida anunciada de Mónica Soto.

El legislador sostuvo que el órgano jurisdiccional mantiene plena jurisdicción y competencia aun con la ausencia de dos de sus integrantes, por lo que descartó que exista, por ahora, un impedimento para que continúe resolviendo los asuntos de su competencia.

“Por lo pronto puede funcionar con plena jurisdicción y competencia, con la ausencia de dos de sus integrantes”, señaló.

Monreal explicó que el TEPJF puede mantenerse con los magistrados actualmente en funciones y que existe la posibilidad de que los dos lugares vacantes sean ocupados mediante elección popular en 2028.

Sin embargo, indicó que existe una discusión jurídica sobre la posibilidad de incorporar a quien obtuvo el segundo lugar en la elección de magistrados para cubrir alguno de los espacios vacantes.

“Hay una interpretación que está oscilando que si puede integrarse quien quedó en segundo lugar de la elección de magistrados; es una discusión que se está dando y que no se ha agotado”, comentó.

⚖️ Todo apunta a que quedará vacante el lugar de Mónica Soto en el Tribunal Electoral.



Es legítimo que el Pleno del @TEPJF_informa opere con dos magistraturas menos: puede resolver y atender los asuntos, señala @RicardoMonrealA.



➡️ El único caso que exige el quórum de todas las… pic.twitter.com/6VizMtnqkR — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) August 18, 2026

El legislador sostuvo que la legislación permite que el Tribunal Electoral opere con menos integrantes y señaló que el único supuesto en el que la Constitución exige la integración completa del órgano electoral es para la calificación de la elección presidencial.

“Es legal y legítimo que el cuerpo colegiado se mantenga con menos dos magistrados, puede resolver y atender las causas que se le plantean en razón de su competencia”, afirmó.

Explicó que actualmente no se encuentra en curso una elección presidencial que deba ser calificada por el Tribunal, por lo que, desde su perspectiva, no existe impedimento constitucional para que continúe funcionando con cinco magistrados.

Al referirse a la situación generada por la salida de Soto, Monreal recordó el conflicto que se produjo cuando se planteó extender la presidencia del entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, situación que generó críticas y movilizaciones.

“Hay que respetar la Constitución”, afirmó.

El morenista reconoció que el Poder Legislativo tiene responsabilidad en la actual situación debido a que no eliminó una de las disposiciones que generan interpretaciones distintas sobre la integración de los órganos electorales.

“Yo creo que el Poder Legislativo tiene responsabilidad al no haber derogado una o al no haber eliminado una de las dos disposiciones”, sostuvo.

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MSL