Nada repara el daño que hacen a menores: experto

Las redes sociales y plataformas digitales no sólo responden a lo que los usuarios quieren consumir; sus algoritmos están diseñados para mantenerlos conectados el mayor tiempo posible, incluso cuando ese comportamiento contradice sus propias aspiraciones, advirtió Ravi Iyer, director general del Instituto de Psicología y Tecnología del Centro Neely de la Universidad del Sur de California y especialista en diseño y regulación de plataformas.

En la conferencia presidencial, Ravi Iyer, quien trabajó en el diseño de redes sociales de Meta por cuatro años y medio, afirmó que conoce de primera mano cómo funcionan los productos digitales y sostuvo que pueden diseñarse de una manera distinta para reducir los daños que generan, particularmente entre menores.

“Sé de primera mano que estos productos pueden diseñarse mejor y sé que la forma en que están programados, hoy en día, causan afectaciones a los niños. Nada va a reparar el daño a nuestros niños”, señaló.

Iyer explicó que existe una diferencia entre aquello que una persona desea en el corto plazo y las aspiraciones que tiene sobre cómo quiere vivir: una persona puede pasar más tiempo del que desea frente a una pantalla, aunque su aspiración sea realizar otras actividades.

El experto explicó que los algoritmos pueden diseñarse para optimizar el comportamiento observado de los usuarios a corto plazo o para tomar en cuenta sus aspiraciones y objetivos expresos. Sin embargo, actualmente es común que maximicen los indicadores para aumentar la interacción y el tiempo de permanencia.

Explicó que son los algoritmos los que en la práctica pagan a influencers para que sexualicen sus contenidos, promuevan apuestas, difundan el odio y realicen hazañas peligrosas.