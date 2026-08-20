Alistan un plan para los aspirantes rechazados

Aspirantes realizan examen de control presencial en el Palacio de los Deportes el 18 de agosto de 2026

El Gobierno federal alista una alternativa que ofrecerá a los aspirantes que queden sin un lugar dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego del examen de control que aplica esta semana para verificar los resultados para el ingreso de una nueva generación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que junto a la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha emprendido un acercamiento con las universidades públicas, en el centro de la República, para que los lugares que les sobren en sus carreras sean cedidos a aspirantes a las otras instituciones de educación superior. Entre estos planteles se encuentra la Benito Juárez y la Rosario Castellanos.

“Ése es uno de los planteamientos que vamos a hacer el lunes. Y el esquema para que los jóvenes que no entraron a la UNAM tengan opción de estudiar, ya no se los adelanto, mejor lo presento el lunes para que puedan ver de qué manera pueden saber qué licenciaturas todavía tienen espacio para que puedan estudiar la educación”, dijo.

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La mandataria también sugirió a la máxima casa de estudios ampliar su matrícula, abriendo más lugares para que más jóvenes accedan a una formación profesional. Consideró que esto lo conseguirá si hace un esfuerzo financiero para reducir sus gastos y destinarlos a un fortalecimiento de la oferta educativa.

“La UNAM, desde mi punto de vista, y con todo respeto a su autonomía, debería abrir más espacios. Tienen la posibilidad de hacerlo. La verdad, es nada más cuestión de reorientar el presupuesto. Ya hicieron un primer esfuerzo de austeridad. Pues hay que hacer otro más”, dijo.