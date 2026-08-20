Subestimamos el negocio de vender ayuda en línea: UNAM

A punto de finalizar la aplicación del examen de control, la Universidad Nacional Autónomade México (UNAM) ha identificado 22 casos en los que aspirantes intentaron incurrir en trampas en la sede de la Ciudad de México, contexto en el cual el rector Leonardo Lomelí advirtió que sí se contempla el regreso a la aplicación de la prueba presencial, como se había hecho hasta el año pasado.

Los intentos de engaño consistieron en alteraciones que algunos aplicaron a sus comprobantes de cita para ingresar al examen, así como la identificación de personas que acudieron a los baños para utilizar el celular para buscar respuestas a algunos reactivos, mientras que hubo quienes intentaron llevarse las preguntas.

Tras la controversia enfrentada en el último mes por los resultados por encima de lo habitual, obtenidos en la primera aplicación del examen en línea, el rector confirmó que sí se contempla regresar a las pruebas presenciales.

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El funcionario supervisó ayer la aplicación de la prueba. ı Foto: David Patricio|La Razón

No obstante, se esperará a que la Comisión Técnica, conformada para evaluar qué llevó a las anomalías identificadas en la pasada prueba de ingreso, para que ésta emita sus recomendaciones. Además, en caso de optar por esa alternativa, se ampliarían las sedes.

Lomelí reconoció que no se contaba con la preparación necesaria para hacer frente a los riesgos por cubrir en un examen a distancia, como lo es la cantidad de ofertas para trampear.

“Subestimamos, primero, el gran interés que hay por aprobar este examen y eso lleva, desafortunadamente, a que haya incentivos económicos para ofrecer todo tipo de ayuda. Subestimamos el tamaño del negocio que, desafortunadamente, hay detrás de vender este tipo de ayuda y que esto es algo que nos debe de llevar, mientras no tengamos todas las garantías de que podemos llevar en línea un examen de estas características, garantizando la equidad para todos los participantes, nos debe de llevar a plantearnos muy seriamente la posibilidad de regresar al examen presencial”, reafirmó.

Recordó que se realizan auditorías y se presentaron denuncias para conocer qué llevó a los resultados atípicos, procesos que siguen en curso y sobre los que no ofreció más detalles.

Para el penúltimo de los nueve turnos de examen en la Ciudad de México se mantuvieron los indicadores de ausentismo, ya que hasta la jornada de las 13:00 horas ya sumaban 30 mil 463 aspirantes que acudieron a presentar la prueba, es decir, 56.8 por ciento de las 53 mil 568 que se esperaba recibir en la sede capitalina.

Estimó que, sumando los asistentes en las sedes de Baja California, Oaxaca y Guanajuato, la cifra ascendería a 37 mil y, de ser así, entonces la afluencia se encontraría 37 por ciento debajo de lo esperado.

Aunque los resultados se darán a conocer entre el 29 y 30 de agosto, ya se cuenta con algunos exámenes evaluados, que ha permitido ver que los resultados del examen de control ya se asemejan a los observados en pruebas de generaciones anteriores, es decir, dentro de lo habitual. “Tenemos una curva que se comporta como es previsible, o sea, que no tiene esta distribución bimodal que caracterizó a la curva del examen en línea y esto nos da mucha tranquilidad”, dijo.

Respecto al exhorto de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, sobre que la UNAM se esfuerce en las medidas de austeridad y aumente su matrícula, Lomelí comentó que la institución ya se ha esforzado mucho durante los últimos ocho años en los que el presupuesto que se le asigna no ha crecido a pesar de la inflación.

En ese sentido, refirió que se requieren más recursos, pero sobre todo un trabajo conjunto entre el Gobierno federal y las universidades para reorientar el interés de los estudiantes hacia carreras de baja demanda.

Alistan un plan para los aspirantes rechazados

| Por Yulia Bonilla |

El Gobierno federal alista una alternativa que ofrecerá a los aspirantes que queden sin un lugar dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego del examen de control que aplica esta semana para verificar los resultados para el ingreso de una nueva generación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que junto a la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha emprendido un acercamiento con las universidades públicas, en el centro de la República, para que los lugares que les sobren en sus carreras sean cedidos a aspirantes a las otras instituciones de educación superior. Entre estos planteles se encuentra la Benito Juárez y la Rosario Castellanos.

“Ése es uno de los planteamientos que vamos a hacer el lunes. Y el esquema para que los jóvenes que no entraron a la UNAM tengan opción de estudiar, ya no se los adelanto, mejor lo presento el lunes para que puedan ver de qué manera pueden saber qué licenciaturas todavía tienen espacio para que puedan estudiar la educación”, dijo.

La mandataria también sugirió a la máxima casa de estudios ampliar su matrícula, abriendo más lugares para que más jóvenes accedan a una formación profesional. Consideró que esto lo conseguirá si hace un esfuerzo financiero para reducir sus gastos y destinarlos a un fortalecimiento de la oferta educativa.

“La UNAM, desde mi punto de vista, y con todo respeto a su autonomía, debería abrir más espacios. Tienen la posibilidad de hacerlo. La verdad, es nada más cuestión de reorientar el presupuesto. Ya hicieron un primer esfuerzo de austeridad. Pues hay que hacer otro más”, dijo.