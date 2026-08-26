Temblor en México HOY 26 de agosto: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 26 de agosto, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.1 a 14 km al este de Crucecita, Oaxaca aproximadamente a las 09:53 horas.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 14 km al ESTE de CRUCECITA, OAX 26/08/26 09:53:24 Lat 15.75 Lon -96.00 Pf 44 km pic.twitter.com/SPeuj0agAb — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 26, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.2 grados a 150 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 08:30 horas

SISMO Magnitud 4.2 Loc 150 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 26/08/26 08:30:39 Lat 13.98 Lon -93.34 Pf 10 km pic.twitter.com/0vxah363Ti — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 26, 2026

Sismo intensidad 4.1 grados a 50 km al noroeste de Arriaga, Chiapas a las 05:46 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 50 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS 26/08/26 05:46:02 Lat 16.44 Lon -94.32 Pf 111 km pic.twitter.com/YTckT4rCq8 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 26, 2026

Sismo intensidad 4.0 grados a 27 km al suroeste de Coyuca de Benitez, Guerrero a las 01:39 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 27 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 26/08/26 01:39:32 Lat 16.88 Lon -100.30 Pf 13 km pic.twitter.com/OOCGe2ns6T — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 26, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

📍 La organización no termina al salir: reunirse y verificar al grupo también forma parte del plan.



📍 Acuerda el punto de reunión y registra el inmueble.



🔗 https://t.co/Sa6UuG1TCm#SegundoSimulacroNacional2026 pic.twitter.com/yND62yKCt3 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 26, 2026

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LMCT