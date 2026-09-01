Frenan tráfico ilegal de 195 armas largas

Arsenal decomisado y las tres personas detenidas tras el operativo en NL, ayer.

UN ARSENAL de 210 armas de fuego que ingresó desde Texas, Estados Unidos, quedó bajo resguardo federal tras un operativo en la carretera Nuevo Laredo–Monterrey, en Nuevo León. Tres personas fueron detenidas durante la intervención, así como 93 cargadores ocultos en compartimentos de dos semirremolques.

La inspección ocurrió a la altura de la comunidad Sabinas Hidalgo, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pertenecientes a la Fiscalía General de la República (FGR), ubicaron dos vehículos, cada uno conectado a una plataforma de carga.

Durante la revisión, los agentes detectaron modificaciones e irregularidades en las estructuras de los semirremolques. Una búsqueda posterior permitió descubrir espacios acondicionados para esconder 195 armas largas y 15 cortas, además de los cargadores.

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140 rifles Barrett se han asegurado en el Gobierno de Sheinbaum

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el cargamento tenía como destino grupos criminales en México y atribuyó el hallazgo a trabajos para identificar las rutas empleadas en la introducción ilegal de armamento desde territorio estadounidense.

“Esta acción fue resultado de labores de inteligencia e investigación, para identificar y desarticular las rutas utilizadas para introducir ilegalmente armas a nuestro país”, señaló el funcionario en un mensaje publicado en redes sociales.

De acuerdo con García Harfuch, con este decomiso suman más de 30 mil armas de fuego aseguradas durante el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Sostuvo que esos artefactos ya no llegarán a los cárteles ni podrán utilizarse para generar violencia.

Además, enmarcó este aseguramiento en la cooperación bilateral contra los grupos del crimen organizado.

“La responsabilidad compartida exige frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero también detener, con la misma firmeza, el flujo de armas hacia México”, afirmó.

En el operativo participaron elementos de las secretarías de la Defensa y de Marina (Semar), así como de la Guardia Nacional (GN) y la SSPC. Los tres detenidos, los autos, los semirremolques y el material quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con la integración de la carpeta de investigación.