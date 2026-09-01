‘No hay mañanera que alcance’: Colosio critica Informe de Sheinbaum y acusa pendientes

Luego de la entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el Congreso de la Unión, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, afirmó que los datos oficiales no alcanzan para ocultar las problemáticas que enfrentan millones de mexicanos.

Desde la tribuna, el legislador sostuvo que “no hay mañanera que alcance” para ocultar una realidad que, dijo, no aparece reflejada en los informes gubernamentales.

Colosio Riojas enumeró diversos casos que, a su juicio, evidencian los pendientes de la administración federal, entre ellos la contaminación que afecta a las infancias de Nuevo León por las emisiones de la refinería de Cadereyta, las condiciones de trabajo de productores aguacateros en Michoacán y el cierre de quirófanos en hospitales de Oaxaca.

También hizo referencia a hechos de violencia registrados en Nogales, Sonora, así como a las miles de familias de personas desaparecidas que continúan esperando respuestas por parte del Estado.

“Esa es la verdad que cuentan las miles de familias de víctimas desaparecidas que siguen esperando una respuesta del Estado”, afirmó.

🚨"No hay mañanera que alcance ni régimen que aguante para tapar la verdad de la gente”.



El senador Luis Donaldo Colosio Riojas cuestionó en la tribuna de la Cámara de Diputados los resultados de la administración actual, señalando pendientes en materia de seguridad, salud y… pic.twitter.com/e75ZdTqiRk — Azucena Uresti (@azucenau) September 1, 2026

El senador emecista también señaló las demandas de maestras, policías y personal médico, sectores que, aseguró, reclaman respeto y mejores condiciones para desempeñar sus labores.

En su intervención, Colosio Riojas se dirigió directamente a la presidenta Sheinbaum y reconoció el carácter histórico de su llegada a la Presidencia de la República, particularmente por el referente que representa para niñas y jóvenes.

“Su llegada fue histórica y con ella mi hija María Emilia, junto con millones de niñas, tienen en usted un referente, un ejemplo de que pueden llegar a ser lo que quieran ser”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que el simbolismo de una mujer al frente del Ejecutivo federal no debe limitarse a abrir puertas, sino que debe traducirse en decisiones capaces de generar cambios.

“Usted, presidenta, tiene en sus manos la oportunidad de marcar un antes y un después”, señaló.

El senador consideró que, hasta ahora, la administración federal ha optado por “administrar la herencia” en lugar de corregir los problemas heredados, además de proteger a sus aliados en lugar de exigirles cuentas.

Asimismo, acusó al Gobierno federal de colocar la lealtad al movimiento político por encima de la justicia y de los intereses de la República.

“Ha elegido darle más valor a la protección del movimiento político, hoy ampliamente cuestionado, que a los intereses de la República”, afirmó desde la tribuna.

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MSL