Nuevo modelo en prepa busca menos deserción

Miles de jóvenes ingresaron ayer a planteles de educación media en el país, como la Preparatoria 8 de la CDMX.

EL NUEVO sistema de ingreso a la educación media superior buscará reducir la deserción escolar mediante asignaciones que toman en cuenta el lugar de residencia y las preferencias de los estudiantes, esto en sustitución del esquema basado en un examen para acceder a determinados planteles, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia, defendió el programa Mi Derecho, Mi Lugar como parte de una política que pretende ampliar el acceso al bachillerato sin establecer diferencias entre alumnos a partir del resultado de una prueba. Afirmó que la mayoría consiguió espacio entre su primera y segunda opción bajo el nuevo mecanismo.

“Estamos convencidos totalmente de que la deserción escolar se va a reducir enormemente”, sostuvo al vincular la permanencia en las aulas con la posibilidad de estudiar en un plantel cercano o acorde con los intereses de cada alumno.

El Tip: De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, con este esquema 74.2 por ciento de las y los estudiantes ingresó a su primera opción de bachillerato.

Cuestionó el modelo anterior porque, expuso, el examen de admisión provocaba que los jóvenes asociaran su calificación con la calidad de la preparatoria a la que podían ingresar. Bajo ese esquema, añadió, algunos estudiantes recibían el mensaje equivocado de que habían obtenido un lugar en una escuela de menor nivel debido a su desempeño en la prueba.

“Todas las escuelas de educación media superior son buenas y cada vez deben ser mejores”, afirmó, y sostuvo que corresponde al Gobierno elevar las condiciones de todos los planteles y rechazó una organización que coloque a ciertas instituciones por encima de otras según el puntaje obtenido por sus aspirantes.

Bajo esa misma lógica, vinculó el nuevo sistema de ingreso con el Bachillerato Nacional, al que presentó como una política orientada a evitar diferencias entre preparatorias y a fortalecer el conjunto de la educación media superior.

La mandataria también rechazó que las calificaciones sean utilizadas como filtro para distinguir el acceso a una escuela y sostuvo que la educación debe asumirse como un derecho, no como un privilegio.