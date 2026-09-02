Análisis de Glosa del Segundo Informe de Gobierno inicia el 8 de septiembre: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Morena en la Cámara de Diputados, el 2 de septiembre de 2026.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que el 8 de septiembre iniciará el análisis de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En declaraciones a medios de comunicación, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena precisó que la discusión sobre política interior se realizará el 8 de septiembre y la de política exterior el 9. En tanto, la política económica y social se analizarán en dos sesiones por separado el 14 de septiembre.

Monreal Ávila también informó que la comparecencia de secretarios de Estado será a partir de la tercera semana de septiembre, y aclaró que “algunos” serán convocados ante la Jucopo, mientras que otros acudirán a comisiones y al Pleno.

¿Qué es la Glosa?

Según el artículo séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General, luego de que el Congreso de la Unión recibe el informe presentado por la persona titular del Ejecutivo Federal, deberá ser sometido a un análisis detallado conocido como Glosa.

La Glosa consiste en el análisis de la política interior, política exterior, política económica y política social tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados.

Como parte de la revisión, el artículo 69 de la Constitución Política establece que ambas Cámaras pueden solicitar información adicional por escrito a la persona titular del Ejecutivo Federal, así como citar a comparecer a secretarios de Estado y a directores de entidades paraestatales, quienes deben rendir sus informes bajo protesta de decir verdad.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) tiene la facultad de definir el calendario y el formato de las comparecencias, que se desahogan tanto en el Pleno como en comisiones.

Ricardo Monreal se reúne con Omar García Harfuch

Por otra parte, Ricardo Monreal informó que este miércoles se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de cara a su eventual comparecencia en la Cámara de Diputados.

“Estoy preparando el calendario de las convocatorias después de la Glosa. Fue una reunión amable. Considero que Omar García Harfuch es de los funcionarios más eficaces que tiene la Presidenta Claudia Sheinbaum. Es serio, es un hombre institucional, es un hombre con carácter y es un hombre que ha dado resultados al país”, declaró.

Esta mañana me reuní con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, @OHarfuch, con quien conversamos en torno a las tareas que se han venido realizando con éxito bajo la instrucción de la Presidenta @ClaudiaShein.



En los próximos días, la @Mx_diputados comenzará con la… pic.twitter.com/qdROGbCzuI — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 2, 2026

El coordinador parlamentario también anticipó que sostendrá reuniones “con todos los secretarios” de Estado “para ir avanzando en las comparecencias que tendremos a finales del mes”.

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cehr