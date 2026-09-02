Organización Campesina se deslinda de Higinio Martínez y rector de Chapingo; acusa ‘guerra sucia’

El Movimiento Antorchista Mexiquense se deslindó de cualquier vínculo político con Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y con Ángel Garduño García, rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), al tiempo que denunció una presunta campaña de “guerra sucia” para desacreditar a la organización y generar confrontación en torno a la sucesión de la Rectoría.

A través de un comunicado dirigido a la población y a los medios de comunicación, la organización rechazó las versiones difundidas en algunos medios y redes sociales que la relacionan con un supuesto control de la Universidad Autónoma Chapingo, así como con una presunta alianza electoral con Higinio Martínez de cara a la renovación de la gubernatura del Estado de México.

La organización cuestionó que parte de estos señalamientos se sustenten en declaraciones atribuidas a supuestos integrantes de la comunidad universitaria que permanecen en el anonimato y, sostuvo, sin que se presenten pruebas o elementos verificables que respalden las acusaciones.

En particular, calificó como un “verdadero disparate” la versión de que Antorcha controla al rector Ángel Garduño García y a los consejeros universitarios, además de rechazar cualquier intervención de la organización en los órganos de gobierno, recursos y distintas áreas de la institución.

Respecto a Higinio Martínez, el Movimiento Antorchista Mexiquense sostuvo que las versiones sobre una supuesta alianza electoral “carecen de fundamento” y forman parte de una narrativa que, desde su perspectiva, busca vincular políticamente a la organización con actores que tienen intereses en el escenario electoral mexiquense.

Se consideró que los señalamientos forman parte de una campaña de desgaste con un doble propósito: incidir en el escenario político del Estado de México y generar condiciones de confrontación rumbo al proceso de sucesión de la Rectoría de Chapingo, previsto para 2027.

La organización también llamó la atención sobre la coincidencia temporal entre la difusión de los señalamientos contra Garduño García y la resolución de la Sala Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que, de acuerdo con el comunicado, confirmó su sentencia absolutoria dentro de la causa penal 87/2025.

Para Antorcha, esta coincidencia evidencia una disputa política en torno al futuro de la Universidad Autónoma Chapingo y al proceso de sucesión de su Rectoría.

El Movimiento Antorchista Mexiquense insistió en que no mantiene una alianza política con Higinio Martínez ni ejerce control sobre Ángel Garduño o la estructura universitaria, y demandó que cualquier acusación relacionada con el manejo de la institución sea acompañada de pruebas y elementos que puedan ser verificados.

La organización sostuvo que el objetivo de los señalamientos sería desacreditarla, debilitar al rector y generar un escenario de confrontación en Chapingo, además de intentar influir en el panorama electoral del Estado de México.

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