CSP reivindica ante FA la soberanía mexicana

La jefa del Ejecutivo, flanqueada por los titulares de la Defensa (der.) y de Marina, ayer.

La Presidenta Claudia Sheinbaum colocó la defensa de la soberanía, la responsabilidad en el ejercicio de la autoridad y la primacía del interés nacional en el centro de su mensaje por los 50 años del Heroico Colegio Militar en su sede de Tlalpan, ante mandos de las Fuerzas Armadas (FA), integrantes de su Gabinete y cadetes.

La mandataria sostuvo que la formación castrense debe mantener a la fuerza al servicio de la paz y vincular la disciplina militar con el respeto a la vida y los derechos de las personas.

Ante integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (GN), la jefa del Ejecutivo federal recurrió a distintos episodios de la historia del país para definir a la independencia, libertad, justicia social y soberanía como principios que han acompañado la construcción de México. También subrayó el origen popular y la formación nacionalista del Ejército.

En uno de los pasajes con mayor contenido político de su discurso, la Presidenta vinculó el ejercicio del mando con límites. “La autoridad debe ejercerse siempre con responsabilidad y respeto a la dignidad humana”, expresó.

Añadió que en el Colegio Militar y en las escuelas de la Fuerza Aérea y la Armada se forman profesionales de las armas, pero “también, y sobre todo, servidores de la nación”.

La mandataria llamó a los cadetes a dimensionar la responsabilidad asociada al uniforme. “Recuerden siempre que lo que portan representa la confianza del pueblo de México” y sostuvo que esa confianza debe corresponderse con preparación, disciplina y lealtad. Al evocar a Vicente Guerrero y la frase “la patria es primero”, añadió que hay momentos “en los que el interés de la nación debe estar por encima de cualquier otro”.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, centró su intervención en la historia del plantel y en su papel dentro de la formación de los mandos del Ejército y la GN.

Informó que las actuales instalaciones elevaron la capacidad del Colegio Militar de aproximadamente 500 cadetes en su antigua sede de Popotla a alrededor de cinco mil en Tlalpan.

Añadió que, durante las últimas cinco décadas, casi 27 mil oficiales egresaron de este complejo educativo.

De acuerdo con sus cifras, cerca de dos mil integrantes de la GN también concluyeron su formación en el plantel durante los últimos cuatro años.

El general destacó la relación entre formación castrense, servicio al país y lealtad institucional. “En estas instalaciones se transmite de generación en generación la incuestionable lealtad hacia la figura presidencial”, afirmó. El secretario sostuvo que ese principio forma parte del legado construido por los cadetes a lo largo de la historia nacional.

Como parte de ese reconocimiento a la trayectoria militar, Sheinbaum Pardo encabezó la develación de una placa conmemorativa por los 50 años de las instalaciones de Tlalpan y entregó la condecoración de perseverancia “Por la Patria” al general de división piloto aviador Miguel Eduardo Hernández Velázquez, identificado durante el acto como el único general en activo de la primera antigüedad formada en ese complejo y quien cumplió medio siglo de servicio.

La Presidenta pidió a las nuevas generaciones mantener la preparación y el servicio que, aseguró, han caracterizado al Colegio Militar. “México reconoce a quienes lo han defendido, honra a quienes han dado su vida por la patria, confía en quienes hoy tienen el privilegio y la responsabilidad de servirla”, expresó antes de concluir con vivas al Heroico Colegio Militar, sus cadetes, las Fuerzas Armadas y México.