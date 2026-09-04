Perfilan ajustar IEPS para elevar la recaudación

A cinco días de que el Ejecutivo federal entregue a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027, el debate fiscal ya comenzó en San Lázaro con propuestas para aumentar la recaudación mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), particularmente a la cerveza y alimentos con alto contenido de sodio, mientras que Morena sostiene que no habrá nuevos impuestos ni aumentos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) o al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La Presidenta Claudia Sheinbaum entregará el próximo 8 de septiembre el Paquete de Ingresos y Egresos para 2027, en un escenario en el que el Gobierno busca reducir el déficit sin recurrir a una reforma fiscal de gran calado.

Desde la Comisión de Hacienda de la Cámara baja ya se analizan modificaciones a impuestos existentes. El presidente de ese comité, el morenista Carol Antonio Altamirano, adelantó a La Razón que “no se crearán nuevas contribuciones, aunque sí podrían actualizarse algunos gravámenes vinculados con productos considerados nocivos para la salud”.

El Dato: El IEPS es un impuesto que no se paga directamente al SAT por la persona que consume, sino que viene incluido en el precio de venta. Por eso se considera indirecto.

Entre ellos, las bebidas alcohólicas y alimentos con exceso de sodio, como embutidos, sopas instantáneas, salsas y aderezos industriales.

“Hay productos que tienen exceso de sodio y, por exceso de sodio, hacen daño, y por exceso de sodio no se les cobra el IEPS; se cobran por otro concepto y el sodio daña la salud. Hay propuestas muy puntuales que vamos a revisar”, dijo.

Subrayó que se trata todavía de “una propuesta que han formulado diputados y especialistas que participaron en grupos de trabajo y que, de acuerdo con cifras preliminares que tenemos, estamos hablando de cerca de 12 mil millones de pesos que se pudieran recaudar”.

Reiteró que el oficialismo apoyará el Paquete Económico que llegará del Ejecutivo, “sobre todo porque trae un equilibrio fiscal, trae compromisos sociales”.

Frente a estas propuestas, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, advirtió que su bancada observa con preocupación la posibilidad de una mayor carga fiscal para la ciudadanía.

“Nos preocupa el paquete económico, porque flota en el ambiente la posibilidad de un aumento de carga impositiva, de impuestos, de derechos, de aranceles que perjudicaría a las y los mexicanos”, señaló.

VELAN POR SUS RECURSOS. El debate del Paquete Económico también comenzó a trasladarse al presupuesto educativo, particularmente al mantenimiento de planteles.

Desde la oposición, el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Mauricio Tabe, impulsa la creación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa (FAIE), que busca que municipios y alcaldías tengan recursos federales para atender directamente las necesidades de las escuelas públicas.

La propuesta plantea destinar seis por ciento de la Recaudación Federal Participable, equivalente a aproximadamente 320 mil millones de pesos, para atender a más de 200 mil planteles de educación básica. De manera reciente, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) pidió un aumento presupuestal de ocho por ciento para universidades públicas, ya que, afirmó, los incrementos de cada año sólo cubren la inflación.

El presidente de esta organización, Luis Armando González, denunció que frente a esta realidad las casas de estudios se ven limitadas para contratar más personas y ampliar su matrícula. Estas instituciones, dijo, acumulan un déficit presupuestario que rebasa los 50 mil millones de pesos.

Ingresos ı Foto: Especial

A la lista de sectores que ya emitieron sus peticiones presupuestales se agregó el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo Consejo General aprobó en agosto pasado una previsión presupuestal de 47 mil 10 millones de pesos para 2027, de estos, 10 mil 800 millones corresponden al sostenimiento de los partidos políticos. Este monto representa un incremento de 39.5 por ciento en relación con lo que solicitó en 2026 —más de 33 mil 600 millones—.

El INE argumentó que el monto responde a que en 2027 habrá procesos electorales concurrentes, renovación de diputaciones y comicios judiciales para una lista de 102 millones 56 mil ciudadanos.

También está la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo pleno aprobó un anteproyecto de seis mil 104.5 millones de pesos, con el que busca sostener su operación tras dos años consecutivos de recortes. El monto representa un crecimiento de 12.7 por ciento en términos reales, considerando la inflación.

NIEGAN CAMBIOS. Por otro lado, los líderes de Morena en San Lázaro, el coordinador, Ricardo Monreal, y el vicecoordinador, Alfonso Ramírez Cuéllar, rechazaron la posibilidad de revisar el gravamen a productos con exceso de sodio y cerveza,

“Vamos a actuar responsablemente, que no vamos a generar mayores cargas tributarias que afecten al bolsillo de los mexicanos”, dijo Monreal Ávila.

Una vez que el documento llegue a San Lázaro, dijo, los diputados podrán discutirlo y eventualmente modificar algunos de sus artículos, pero insistió en que primero debe conocerse el contenido del Paquete Económico.

Lo que sí está sobre la mesa, explicó, es fortalecer las medidas contra la evasión y elusión fiscal, así como reforzar los controles para detectar operaciones simuladas y esquemas de facturación falsa.

Por su parte, Ramírez Cuéllar agregó que también se analiza combatir mecanismos de planeación fiscal agresiva utilizados por algunas personas físicas y empresas para reducir o evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).