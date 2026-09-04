En Morelos y Durango inicia gira por informe

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió en Morelos y Durango la gira nacional por su Segundo Informe de Gobierno, con la defensa de la soberanía y a su modelo de gestión como ejes en su discurso.

En Cuernavaca, la mandataria federal anunció 253 consultorios del Servicio Universal de Salud, 24 mil viviendas, 10 preparatorias adicionales en la zona de Cuautla y un centro de convenciones en la capital de Morelos.

Durante la primera parada de su gira de rendición de cuentas, Sheinbaum colocó la soberanía como uno de los principales componentes políticos de su discurso.

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El Dato: Este viernes, la Presidenta continuará con sus informes estatales en Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes; el sábado estará en Colima, Jalisco y Nayarit.

La titular del Ejecutivo federal informó que Morelos llegará este año a 246 mil 476 beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores y cuenta con 27 mil 102 personas con discapacidad dentro del esquema correspondiente.

Sobre seguridad, la Presidenta recordó que el alcalde de Cuautla fue detenido por sus vínculos con la delincuencia, y destacó el apoyo “permanente para traer la paz y la seguridad a todo Morelos”.

También reportó dos reconversiones, una ampliación y dos nuevas preparatorias en la entidad, además de comprometer otras 10 para Cuautla y municipios cercanos. Mencionó la unidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Anenecuilco y anticipó la construcción de centros de educación y cuidado infantil.

Morelos, añadió, contará con 253 consultorios del Servicio Universal de Salud entre septiembre de 2026 y los primeros meses de 2027.

En materia de infraestructura de salud, destacó el nuevo hospital del IMSS Yecapixtla, también mencionó la unidad del IMSS-Bienestar en Jiutepec y la ampliación del nosocomio de alta especialidad del ISSSTE en Emiliano Zapata.

En Durango, la Presidenta afirmó que México mantendrá el diálogo ante amenazas de aranceles u otros diferendos, pero advirtió que la soberanía no formará parte de ninguna negociación, y llamó a mantener la unidad cuando se trate de defender al país.

“El pueblo sigue luchando por independencia, soberanía, justicia social, libertad y democracia. Mientras sea Presidenta, que quede muy claro, la soberanía no se negocia”, dijo.

En el balance estatal, Sheinbaum Pardo reportó alrededor de 670 mil beneficiarios de programas de bienestar y una inversión de 16 mil millones de pesos para Durango, y enumeró obras como la planta potabilizadora Guadalupe Victoria, Agua Saludable para La Laguna y la presa El Tunal II, así como un plan para construir 32 mil 600 viviendas destinadas a personas con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

Durante su intervención, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que Sheinbaum ha visitado la entidad en 14 ocasiones en los primeros dos años de su administración y agradeció el apoyo federal al Plan Cuau-tla. También destacó especialmente las acciones de seguridad en ese municipio y cerró filas con la política de defensa de la soberanía nacional.

En Durango, el gobernador Esteban Villegas aseguró que su administración busca complementar las políticas federales. Como ejemplo, mencionó las becas que entrega el Gobierno de México y los uniformes y útiles gratuitos otorgados por su administración a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

“México es más grande que cualquier color. Durango es más grande que cualquier partido”, refirió.